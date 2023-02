Siria: perché il terremoto fornisce al presidente Assad una doppia opportunità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’area più colpita dal duplice sisma è la provincia di Idlib, controllata dall’organizzazione islamista Hayat Tahrir al Sham (Hts) che combatte sia contro il presidente Bashar al Assad che contro i ribelli filo-turchi. In questa regione, considerata tra le più colpite dal sisma, l’invio di aiuti è ostacolato dalla difficile accessibilità del valico di Bab al Hawa sia a causa degli effetti del sisma, sia per la persistente situazione di conflitto nei punti che collegano Idlib alle zone controllate dal regime. Solamente il 9 febbraio, ben tre giorni dopo la scossa di terremoto, le Nazioni Unite hanno annunciato che un primo convoglio di sei camion è riuscito a passare il valico dalla Turchia, nonostante le difficili condizioni delle strade. Tuttavia, al momento non è ancora chiaro con quale frequenza gli aiuti riusciranno a entrare nella enclave ribelle. Già prima del terremoto, secondo stime Onu, nella provincia circa 4,1 milioni di persone dipendevano da aiuti umanitari, il cui ingresso dalla Siria era regolato dal governo del presidente Assad. In questi giorni, a Idlib i soccorsi sono stati condotti quasi esclusivamente dai cosiddetti “Caschi bianchi”, un gruppo di protezione civile sostenuto da Regno Uniti e Stati Uniti. (segue) (Res)