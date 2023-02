Siria: perché il terremoto fornisce al presidente Assad una doppia opportunità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La situazione può aiutare Assad a rafforzarsi sul piano interno perché favorisce una sua azione in favore di un maggiore controllo del territorio e per sfruttare il territorio dal punto di vista militare, politico e geografico a suo vantaggio", spiega Dentice, ricordando come gli aiuti internazionali alla Siria per l'emergenza terremoto siano pressoché inesistenti ad oggi. Da parte sua, il governo siriano ha annunciato di accettare la consegna di aiuti internazionali anche alle aree controllate dai ribelli. In una nota ripresa dall'agenzia di stampa ufficiale "Sana", Damasco ha precisato che la distribuzione degli aiuti umanitari dovrebbe essere "sorvegliata dal Comitato internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa siriana", con l'aiuto delle Nazioni Unite.