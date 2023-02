Siria: perché il terremoto fornisce al presidente Assad una doppia opportunità (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei principali obiettivi di Assad è sicuramente l'allentamento delle sanzioni internazionali. La Siria ha ricevuto finora aiuto da Emirati Arabi Uniti, Iraq, Iran, Libia, Egitto, Algeria, India, Pakistan e Giordania, che hanno inviato i carichi direttamente agli aeroporti controllati dal regime. Altri Paesi, come l'Afghanistan governato dai talebani, l'Arabia Saudita, il Qatar, l'Oman, la Cina, il Canada e il Vaticano hanno promesso aiuti. Tuttavia, non è chiaro se tale soccorso sarà inviato direttamente alle autorità di Damasco. Il regime ha chiesto aiuto anche all’Unione europea attraverso il meccanismo di protezione civile. Al momento il regime insiste affinché tutti gli aiuti al Paese, compresi quelli destinati ad aree al di fuori del suo controllo, siano diretti alla capitale Damasco o all’aeroporto di Aleppo, per evitare che finiscano direttamente nelle mani dei ribelli islamisti. (segue) (Res)