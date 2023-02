Siria: perché il terremoto fornisce al presidente Assad una doppia opportunità (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione aiuterebbe il presidente siriano “anche sul piano esterno delle relazioni internazionali”, fornendo un'opportunità per uscire dall'isolamento internazionale e normalizzare le reazioni con alcuni Paesi della regione. Queste dinamiche potrebbero dunque “influenzare la percezione del Paese mediorientale non tanto con la comunità internazionale e con gli attori occidentali, quanto piuttosto con il mondo arabo dove è in corso un processo partito ormai dalla metà del 2021 e che vede soprattutto Emirati Arabi Uniti, Egitto, Algeria e Giordania a capo di un gruppo di attori importanti che possono avere una forza anche contrattuale con altri partner”, ha affermato Dentice. L’esperto ha ricordato però la presenza di altri attori, tra cui sauditi e qatarioti, che per motivi diversi “non vogliono trovarsi una Siria nuovamente rafforzata, in termini di legittimità popolare o di opinione pubblica mediorientale”. “Essi vogliono un Paese che, qualora mai dovesse rientrare nell'alveo della comunità araba o dei riconoscimenti di normalizzazione in questione, si trovi in una posizione di debolezza”, ha concluso Dentice. (Res)