Migranti: Appendino (M5s), bugie Meloni hanno gambe corte come sua memoria

- "Le bugie di Giorgia Meloni hanno le gambe corte, come la sua memoria. Nel vano tentativo di nascondere il suo flop europeo, si è inventata che grazie a lei per la prima volta un Consiglio europeo riconosce che l'immigrazione è un problema europeo e che c'è bisogno di una risposta europea. Non è vero. Evidentemente la presidente Meloni non ricorda che questo approccio è stato sancito per la prima volta nel Consiglio europeo del giugno 2018, e non con una frasetta ma con un lungo e dettagliato documento sul quale l'allora premier Conte costrinse i leader europei a trattare per tutta la notte. Un accordo, quello sì storico, che per la prima volta, su richiesta dell'Italia, superava il regolamento di Dublino sulla responsabilità esclusiva del Paese di primo approdo nell'accoglienza dei migranti sancendo invece il principio della solidarietà europea e delle redistribuzioni interne. Principi che sono poi sempre stati ostacolati proprio dagli amici sovranisti europei di Meloni, i quali rappresentano il motivo per cui lei non potrà mai fare il vero interesse dell'Italia in materia di immigrazione". Lo dichiara in una nota la deputata del Movimento cinque stelle, Chiara Appendino. (Com)