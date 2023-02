Lazio 2023: Benigni (FI), finalmente Regione volterà pagina, in campo tanti giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica e lunedì i cittadini del Lazio "saranno chiamati alle urne per eleggere il presidente della Regione e il Consiglio Regionale. Sono certo che sapranno scegliere bene a chi dare il loro voto”. Lo dichiara, in una nota, il deputato di Forza Italia e coordinatore nazionale dei giovani del partito azzurro, Stefano Benigni. “Gli elettori - aggiunge - potranno giudicare l’operato del centrosinistra: anni di nulla, di immobilismo, di incapacità di governare una regione importante, che ospita la nostra Capitale e che dovrebbe mostrare, quindi, al mondo l’immagine di un’Italia che funziona, che offre servizi e tutele ai cittadini, appetibile per turisti e investitori. Il fallimento è sotto gli occhi di tutti. Per questo, il centrodestra vincerà. Forza Italia - sottolinea il deputato di Forza Italia - darà il suo contributo, come sempre, con serietà e responsabilità, anche grazie all’impegno del movimento giovanile. In campo ci sono tanti under 35, determinati, capaci e preparati, pronti a mettersi in gioco per risollevare la Regione e garantire ai cittadini una regione efficiente e vivibile. Finalmente si volterà pagina”, conclude Benigni. (Com)