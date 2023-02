Foibe: sindaco Trieste, togliere onorificenza al boia Tito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, si unisce alla richiesta di revocare l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana concessa nel 1969 al maresciallo Tito, “rimediando con i fatti a una vergogna dello Stato italiano”. “Ora che la nazione e i tempi sono maturi - ha detto il sindaco, intervenendo alle commemorazioni per il Giorno del Ricordo al Monumento nazionale della Foiba di Basovizza - chiedo una volta per tutte che venga ridata la doverosa dignità ai nostri esuli e vengano salutati in pace i nostri infoibati. Ciò che insieme possiamo ottenere è una memoria riconosciuta”, ha aggiunto Dipiazza, auspicando che “ogni comunità sappia riconoscere i torti inflitti, le sofferenze patite e le ragioni degli altri” e che “sempre di più ci sia il riconoscimento da parte dei leader dei diversi Paesi europei, un tempo Jugoslavia, delle violenze, torture e crimini perpetrati da Tito come la strage impunita di Vergarolla, le centinaia di omicidi sommari come quello di don Bonifacio, la tragica vicenda della povera Norma Cossetto prelevata dai militari titini per essere legata ad un tavolo, violentata e gettata in foiba”. (Frt)