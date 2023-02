Veneto: Cgil su processo Eraclea, battaglia per legalità continuerà ad essere nostra priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La battaglia per la legalità, innanzitutto per la legalità economica, senza la quale per primi i lavoratori non potranno essere liberi di conquistare dignità e diritti, continuerà ad essere una priorità della Cgil. Lo hanno comunicato Cgil Veneto e la Cgil di Venezia, che si sono costituite parti civili nel processo ai Casalesi di Eraclea. "Non esprimiamo giudizi sulla decisione di scarcerare alcuni imputati accusati di associazione mafiosa e confidiamo nella magistratura per la ricerca della verità giudiziale. Non può però non preoccuparci – hanno continuato – quanto accaduto a Eraclea, dove al rientro dei Donadio ci sono stati festeggiamenti e perfino qualche fuoco d'artificio. Dove qualcuno, sotto anonimato, ha sostenuto che la loro presenza garantirebbe maggiore sicurezza alla comunità". "La sicurezza deve garantirla lo Stato – hanno concluso - appaltarla a qualcun altro testimonia una mentalità mafiosa cui non può essere riconosciuta nessuna legittimità e lasciato alcuno spazio". (Rev)