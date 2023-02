Roma: violano i sigilli di un terreno già sequestrato, scoperti e denunciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito di mirati servizi di controllo del territorio operati nel quadrante est della capitale, per la prevenzione e la repressione dei reati ambientali e edilizi, il Gruppo Spe ( Sicurezza pubblica emergenziale) della Polizia di Roma Capitale ha posto sotto sequestro un terreno di circa 2.500 mq, già precedentemente sequestrato, a seguito di violazione dei sigilli in località Ponte del Pantano, Municipio VI. Sul posto è stata accertata la realizzazione di nuovi manufatti abusivi, oltre alla collocazione di 2 roulotte, ingenti cumuli di calcinacci e la presenza di uno scarico abusivo di acque reflue sul suolo. Il terreno in questione era stato già interessato da controlli per reati ambientali e violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, nel mese di settembre scorso. L'area sequestrata si presentava ricoperta di rifiuti speciali, provento di gestione illecita. (segue) (Rer)