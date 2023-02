Roma: violano i sigilli di un terreno già sequestrato, scoperti e denunciati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune porzioni di superficie risultavano oggetto di scavi e movimentazioni di terra. Sul posto erano presenti attrezzature per l'esecuzione di opere edilizie e un escavatore meccanico per la movimentazione dei rifiuti e del terreno. Al momento del controllo gli agenti hanno rilevato la presenza di almeno due roulotte, un bagno chimico e un serbatoio per acqua in polietilene da lt. 1.000, oltreché un manufatto in lamiera adibito a servizio igienico, comprensivo di wc e lavabo con scarico a terra, collegato a tubazione fognaria. Il terreno è stato quindi posto nuovamente sotto sequestro e si è proceduto nei confronti di una donna di 33 anni, in concorso con altri in fase di identificazione, per i reati di violazione di sigilli, scarico abusivo di acque reflue e abusivismo edilizio in area sottoposta a vincoli paesaggistici e urbanistici. (Rer)