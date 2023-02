Ue: Calovini (Fd'I), Meloni protagonista al Consiglio europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le polemiche di chi tenta inutilmente di dipingere come secondario il ruolo di Giorgia Meloni e del governo italiano durante il vertice di Bruxelles appaiono del tutto strumentali. È chiaro oramai a tutti gli analisti, sia nazionali che esteri, che i primi mesi del governo Meloni sono stati impeccabili sotto il profilo della politica estera e, a maggior ragione, nel supportare incondizionatamente il popolo ucraino a quasi un anno dall'invasione russa. Anche la stampa internazionale rimarca come la collocazione dell'Italia sia esattamente in continuità con la storica posizione europeista ed atlantista della nostra nazione, così come viene riconosciuto da molti che le posizioni di Giorgia Meloni a Bruxelles in queste ore sono state chiare e pertinenti. Sarebbe meglio, forse, concentrarsi sulle cose reali piuttosto che sulle fantasie pretestuose". A dirlo, in una nota, è il deputato di Fratelli d'Italia, Giangiacomo Calovini, capogruppo di Fd'I in commissione Affari esteri a Montecitorio. (Com)