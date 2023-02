Foibe: Bandecchi (Ap), ricordiamo con dolore pagina tragica nostra storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Commemoriamo oggi le vittime dell'eccidio delle Foibe e ricordiamo, con dolore, una pagina tragica della nostra storia per troppo tempo dimenticata. La giornata di oggi è dedicata alla memoria di migliaia di italiani dell'Istria, del Quarnaro e della Dalmazia che persero la loro vita nelle foibe del Carso e centinaia di migliaia costretti all'Esodo dalla loro patria. Una sorte atroce per nostri connazionali sterminati o costretti all'esilio. Per noi italiani è un dovere ricordare questa tragedia e ancor di più illustrare la storia ai nostri giovani, perché la conoscenza e la memoria sono argini per evitare che si possano ripetere errori e drammi simili". Lo afferma, in una nota, il coordinatore nazionale di Alternativa popolare, Stefano Bandecchi, che aggiunge: "Per troppi decenni l'oblio ha avvolto questi fatti: dal 2004 il Parlamento italiano ha istituito la Giornata del ricordo che si celebra oggi in tutta Italia perché tutti sappiano e ricordino". (Com)