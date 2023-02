Regionali: Foti (Fd'I), italiani al voto in Lazio e Lombardia per mandare a casa sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È arrivata finalmente l'ora di cambiare rotta nel Lazio con Rocca presidente, dopo anni di malgoverno della sinistra, e di confermare la Lombardia, proseguendo così l'ottimo lavoro svolto da Fontana. Il mio auspicio è che più italiani possibili vadano a votare e che partecipino così a mandare a casa la sinistra anche stavolta, dopo le elezioni politiche stravinte a settembre. I cittadini, lo dimostrano i fatti, hanno fiducia in noi e soprattutto nel presidente Meloni che sta riportando in alto la nostra nazione, in Italia e in Europa". Lo dichiara in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.(Com)