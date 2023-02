Energia: viceministro Gava, bioraffineria Eni a Venezia esempio capacità imprenditoriale a tutela dell'ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un modello di transizione giusta e inclusiva, in cui la sostenibilità ambientale è anche sostenibilità sociale. Lo ha dichiarato il viceministro all'Ambiente e Sicurezza energetica, Vannia Gava, in una nota in occasione della sua visita alla bioraffineria Eni di Venezia Porto Marghera. "Quello che era uno dei principali poli petroliferi del nord Italia, dal 2014 produce biocarburanti utili e necessari per la decarbonizzazione dei trasporti leggeri partendo dagli oli vegetali non edibili e dagli oli da cucina esausti. Presto, con gli ampliamenti attesi tra pochi mesi e il piano industriale al 2030, a Porto Marghera si produrranno vettori energetici come il biojet per gli aerei e le navi", ha affermato Gava. "Siamo di fronte alla prima conversione al mondo di una raffineria in bioraffineria, uno splendido esempio della capacità imprenditoriale italiana, dei frutti della ricerca e del progresso scientifico, a tutela dell'ambiente e dei posti di lavoro" ha concluso il viceministro.(Res)