Omicidio Bricca: Alatri a lutto per il funerale di Thomas, nessuna novità dagli investigatori

- Ad 11 giorni dal ferimento che ha portato alla sua morte, si sono svolti oggi ad Alatri i funerali di Thomas Bricca. Il 19enne, la sera del 30 gennaio è stato raggiunto da un colpo di pistola mentre era con alcuni amici in via Liberio, una passaggio pedonale in prossimità del centro storico. A sparare è stato un uomo in sella ad uno scooter guidato da un complice. I due, insieme ad altri complici, sono ancora a piede libero. Oggi Alatri si è fermata per circa due ore. Un lutto cittadino rispettato da tutti i commercianti che poco prima dell’inizio del funerale celebrato dal vescovo Ambrogio Spreafico nella Cattedrale di San Paolo piena all’interno ed anche nel piazzale antistante. Tantissimi i ragazzi con la foto di Thomas stampata sulla maglietta e i palloncini verde e rosa, i colori della squadra di calcio dell’Alatri, di cui il 19enne era tifoso. Così la comunità alatrense ha detto addio al giovane. Intanto si è in attesa di sviluppi investigativi da parte della procura della repubblica di Frosinone utili per individuare i responsabili dell’omicidio.(Rer)