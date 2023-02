Governo: Berlusconi, durerà cinque anni, false voci su dissidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Abbiamo iniziato già bene questa esperienza di governo “che durerà cinque anni. Le voci sui dissidi sono assolutamente false”. Lo ha dichiarato il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ospite a “Stasera Italia”, in onda questa sera su Retequattro. “Come ho detto sul palco del Teatro dal Verme, sono trent’anni che provano a far litigare il centrodestra per indebolirci. Si figuri se ci caschiamo ora, dopo trent’anni, a tre mesi da un voto chiarissimo degli italiani che ci hanno dato un mandato forte per riformare il Paese e per risolvere i loro problemi. Noi non possiamo deluderli e non li deluderemo”, ha sottolineato Berlusconi, che ha aggiunto: “Io ho un rapporto cordiale, collaborativo, addirittura affettuoso con gli altri leader della nostra coalizione e, quindi, lavoreremo molto bene insieme. Ci consultiamo spesso. Questo ovviamente non significa che siamo perfettamente d’accordo su tutto perché altrimenti saremmo non partiti distinti ma un partito unico. Noi di Forza Italia abbiamo un ruolo preciso, quello di rappresentare le istanze liberali e i principi garantisti ed europeisti dentro la maggioranza, abbiamo una identità che ci rende unici in Italia con un ruolo chiaro nel governo e nella sua maggioranza”. (Rin)