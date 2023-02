Lazio 2023: D'Amato, appello è non far vincera la destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'appello è "non far vincere una destra che ha fatto tanto male a questa regione. C'è la possibilità di utilizzare il voto disgiunto con la duplice possibilità di bloccare la destra e di votare per il loro partito. Il voto alla Bianchi, terza, è un voto perso, inutile". Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio Alessio d'Amato arrivando alla chiusura della campagna elettorale a Garbatella a Roma. (Rer)