Agroalimentare: La Pietra, Europa coniughi sostenibilità ambientale e economica del comparto

- L’Europa deve coniugare sostenibilità ambientale e sostenibilità economica del comparto agricolo. Lo ha dichiarato il sottosegretario all'Agricoltura, alla sovranità Alimentare e alle foreste (Masaf) Patrizio La Pietra. “In occasione della Fruit Logistica 2023, il salone mondiale dell’ortofrutta di Berlino, a nome del governo Meloni, ho ribadito l’importanza di bilanciare, nei regolamenti comunitari, il doveroso rispetto dell’ambiente e la necessità di garantire la produttività degli agricoltori”, ha proseguito. “Le aziende agricole italiane – ha sottolineato – sono in prima fila nell’impegno per la riduzione dell’utilizzo di pesticidi e condivido la volontà della Commissione europea di proseguire su questa strada, basti però che non si metta a repentaglio l’economia del comparto agricolo italiano ed europeo”. “Non tenere conto di entrambe le esigenze – ha rimarcato il sottosegretario – genererebbe un pericoloso paradosso nel quale le aziende agricole europee, strozzate da vincoli insostenibili, perderebbero capacità di stare sul mercato, a vantaggio di operatori extraeuropei poco o per nulla attenti ad una produttività rispettosa dell’ambiente”. “Uno scenario che – ha concluso – andrebbe a discapito sia dell’auspicata sostenibilità ambientale sia dell’economia e che rischierebbe di ostacolare l’impegno del nostro governo volto a favorire il progresso dell’agricoltura italiana”. (Rin)