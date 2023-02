Energia: Berlusconi, mancava piano di autonomia, risolveremo situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- All'Italia "è evidente, mancava un piano di autonomia energetica. Ora noi stiamo cercando di risolvere la situazione”. Lo ha dichiarato il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ospite a “Stasera Italia”, in onda questa sera su Retequattro. “Come possiamo fare? Possiamo incrementare il numero dei nostri fornitori e io sono assolutamente sicuro che ci riusciremo. Mi consenta di ricordare come con i miei governi avevamo ben chiaro cosa si sarebbe dovuto fare in caso di scarsità di approvvigionamenti energetici. E anche ora non possiamo che diversificare il più possibile le fonti esistenti, colmando a mano a mano il gap attuale, come aveva cominciato a fare Draghi e come sta continuando a fare il nostro presidente del Consiglio”, ha aggiunto Berlusconi. (Rin)