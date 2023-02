Roma: Raggi (M5S), bene sgombero abusivi alloggi Ater, Gualtieri non ostacoli ripristino legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accogliamo con favore e ci complimentiamo con il ministro Piantedosi, il Prefetto, il Questore e la Polizia di Stato per le operazioni di sgombero di quattro unità immobiliari di edilizia popolare di proprietà dell'Ater avvenute stamane in zona San Basilio. Lo dichiara, in una nota, la consigliera capitolina M5s Virginia Raggi. "Un forte segnale di lotta all'illegalità e all'abusivismo che, tuttavia, rischia di essere vanificato dalla linea morbida adottata da questa Amministrazione nei confronti degli occupanti abusivi, ai quali la direttiva 1/2022 emanata da Gualtieri ha dato addirittura la possibilità di prendere la residenza in immobili non di loro proprietà. L'auspicio, dunque, - conclude Raggi - è che il sindaco e l'assessore Zevi non vanifichino il grande lavoro svolto dal Viminale, dal Prefetto, dalla Questura e dalla Polizia di Stato attraverso assegnazioni arbitrarie e discutibili che, anziché scoraggiare il fenomeno dell'abusivismo, lo fomentano e ne favoriscono la diffusione".(Com)