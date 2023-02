Energia: Berlusconi, nucleare, idrogeno e sperimentazione tecnologica per futuro Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Sul futuro energetico dell’Italia, “dobbiamo insistere sul nucleare e sull’idrogeno e dobbiamo investire nel settore della sperimentazione tecnologica”. Lo ha dichiarato il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ospite a “Stasera Italia”, in onda questa sera su Retequattro. “Molti Paesi europei, Francia in primis, stanno percorrendo il sentiero del cosiddetto nucleare pulito, e noi non possiamo e non dobbiamo perseguire obiettivi minori rispetto a quelli dei nostri Partner europei. Vorrei ribadire ancora una volta che modernizzare non è in contrasto con il rispetto della natura. Anzi: un Paese moderno deve garantire il proprio sviluppo continuativo senza mettersi mai in contrasto con la bellezza del suo ambiente, che anzi deve volere assolutamente migliorare”, ha aggiunto Berlusconi. (Rin)