Slovenia: ministra Fajon condanna messaggio su "slovenizzazione" della Carinzia

- La ministra degli Esteri slovena Tanja Fajon ha condannato il messaggio lanciato da un giovane membro del Partito della libertà austriaco (Fpo) in cui invitava gli elettori, prima delle elezioni regionali, a fermare la "slovenizzazione" della regione austriaca della Carinzia. Lo riporta la stampa di Lubiana. Fajon ha avuto una conversazione con il governatore della regione, Peter Kaiser, invitandolo ad agire con urgenza e a fare tutto il possibile per garantire la riuscita convivenza dei cittadini di lingua tedesca e slovena. "Il governatore regionale Kaiser e io abbiamo concordato che la retorica dei giovani del Partito della libertà austriaco nei confronti della comunità slovena nella Carinzia austriaca, è inaccettabile e suscita forte indignazione", ha scritto Fajon su Twitter. "Kaiser mi ha assicurato che il Partito socialdemocratico (Spo) nella Carinzia austriaca è una garanzia per il rispetto dei diritti della comunità slovena", ha aggiunto Fajon. Anche l'ambasciatore austriaco a Lubiana ha preso le distanze dalla dichiarazione del giovane membro del Fpo. (Seb)