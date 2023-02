Speciale infrastrutture: da Pnrr oltre 373 milioni per migrare dati e servizi a Polo strategico nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi le Pubbliche amministrazioni centrali possono richiedere la migrazione dei propri dati e servizi, a partire da quelli critici e strategici, verso il Polo strategico nazionale (Psn), aderendo all’Avviso della Misura 1.1 "Infrastrutture digitali", pubblicato dal dipartimento per la Trasformazione digitale. Lo rende noto il Dipartimento. Dopo l’attivazione del Psn, avvenuta a dicembre 2022 nel rispetto delle tempistiche del Piano nazionale di ripresa e resilienza, questo Avviso è aperto a una platea di amministrazioni pilota. Ministeri, Agenzie fiscali e la presidenza del Consiglio possono usufruire di un importo totale pari a 373 milioni e 800 mila euro per migrare in cloud i propri sistemi, applicazioni e dati sull’infrastruttura del Psn, come previsto dalla Missione 1 del Pnrr e in linea con la Strategia Cloud Italia. Nelle prossime settimane saranno pubblicati Avvisi dedicati anche a tutte le Aziende Sanitarie Locali e alle altre amministrazioni centrali. (Com)