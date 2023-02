Speciale infrastrutture: Germania, memorandum della marina, proteggere meglio le infrastrutture marittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le infrastrutture marittime di rilevanza strategica come condotte, cavi elettrici e per la trasmissione di dati, nonché le piattaforme petrolifere e del gas devono essere protette meglio dalle minacce, in quanto facile bersaglio per la guerra ibrida e convenzionale da parte di potenziali avversari. È quanto la marina tedesca afferma in un memorandum, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Nel documento si legge che “i pericoli vanno dall'interruzione e dal sabotaggio alla distruzione” e che, “a causa dell'urgenza, è necessaria un'azione rapida”. Il capo di Stato maggiore della marina tedesca, il viceammiraglio Jan Christian Kaack, ha quindi proposto di unire i dati provenienti da fonti civili, governative, non governative e militari per ottenere un quadro ampiamente completo della situazione sopra e sotto le acque. Per il viceammiraglio, la forza armata di cui è al comando “può contribuire a rendere il mare più trasparente”. In particolare, si tratta di scoraggiare potenziali aggressori essendo in grado di identificare i possibili pericoli e i responsabili in una fase iniziale. (Geb)