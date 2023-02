Lazio 2023: ennesimo faccia a faccia tra candidati, questa sera i comizi di chiusura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la volata finale dei candidati alla presidenza della Regione Lazio tra un confronto e l'altro. Ultime ore frenetiche di campagna elettorale, quindi, prima dei comizi di chiusura di questa sera. Il secondo faccia a faccia della giornata - tra Francesco Rocca per il centrodestra, Alessio D’Amato per il centrosinistra e Donatella Bianchi per il M5s - si è consumato sul sito de "Il Messaggero". Il confronto, come sempre, ha riguardato i temi di maggiore interesse pubblico: ciclo dei rifiuti, trasporti, grandi infrastrutture, sanità, lavoro e transizione ecologica. Questioni spinose che hanno quasi sempre visto i tre candidati in contrapposizione, ma senza grossi battibecchi. Anche in questa occasione i candidati hanno lanciato un appello al voto per compattare l'elettorato e convincere in extremis gli indecisi. (segue) (Rer)