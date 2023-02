Lazio 2023: ennesimo faccia a faccia tra candidati, questa sera i comizi di chiusura (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rocca punta, invece, a voltare pagina: "Votare me vuol dire avere una regione che si sappia prender cura dei cittadini, per l'attenzione ai più fragili, per una regione verde e per un'organizzazione dei servizi e sanitari, anche alla luce della mia esperienza sia nazionale che internazionale, per una regione del fare - ha sottolineato Rocca -. Bisogna prendersi cura dei nostri cittadini dar loro dignità, far ripartire la nostra economia, accompagnare le imprese nella transizione digitale ed energetica. Da governatore non consentirò che ci siano rischi per la salute dei cittadini del Lazio", ha concluso il candidato del centrodestra. Infine, la candidata del M5s Bianchi: "chiedo il voto per ciò che rappresento, per quel che ho fatto nella vita e per quel che vorrei fare per questa regione. Chiedo un voto per la società civile che voglio rappresentare in pieno e per una nuova visione di politica che si basi sul progresso, sull'innovazione, su quell'idea di transizione che l'Europa ci ha trasferito con risorse importanti e questo è il momento di metterle a frutto. Sarò la presidente dei cittadini e mi auguro di poter portare un'aria nuova", ha concluso Bianchi. (Rer)