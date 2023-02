Spagna: ministre Economia, affrontare il 2023 con fiducia nonostante l'enorme incertezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna deve affrontare il 2023 con "fiducia" nonostante "l'enorme incertezza" sui fattori chiave che influenzeranno l'economia. Lo ha detto la vicepresidente del governo e ministra dell'Economia, Nadia Calvino, durante la sua partecipazione al Forum Economico organizzato da "El Diario Montanés", dove ha sostenuto ancora una volta che l'economia mantiene un "polso positivo" dopo aver incatenato due anni consecutivi con aumenti del 5,5 per cento nel 2021 e nel 2022. Calvino ha riconosciuto che quest'anno vedrà una crescita "meno intensa" ma ha sottolineato che, come prevedono tutte le organizzazioni internazionali, la Spagna continuerà a crescere "ben al di sopra del resto d'Europa". Secondo la titolare dell'economia tutti gli indicatori dell'inflazione sono migliori rispetto all'anno scorso ed si prevede che quella di fondo raggiungerà il suo massimo nel primo trimestre di quest'anno. D'altra parte, Calvino, oltre ad analizzare l'attuale situazione dell'economia spagnola, ha dedicato gran parte del suo discorso a parlare dei fondi europei e ha garantito che la Spagna sfrutterà il 100 per cento dei 140 miliardi di euro che prevede di ricevere fino al 2026 nell'ambito del Next Generation Eu. A questo proposito, la ministra ha dichiarato che ad oggi la Spagna ha ricevuto 31 miliardi di euro, di cui più di 20.500 sono stati trasferiti alle regioni per la realizzazione di investimenti nell'ambito delle loro competenze. (Spm)