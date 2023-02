Cultura: Mic, al via gara per monitorare patrimonio archeologico, valore quasi 1 milione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Lotto 2 riguarda il "Servizio di noleggio piattaforma" (300.000 euro) per l'acquisizione di una piattaforma che consente di archiviare, gestire, analizzare e distribuire i dati provenienti dai sistemi di monitoraggio satellitare adattabile alle specifiche esigenze dei sistemi di monitoraggio in ogni parco archeologico partecipante al progetto. Tutti i dettagli sulla piattaforma Invitalia Gare Telematiche all'indirizzo https://ingate.invitalia.it/esop/toolkit/opportunity/ns/8939/detail.si?isOnModification=false&_ncp=1676039756411.2126749-2. (Com)