Balneari: Tenerini (FI), bene la proroga concessioni approvata in Senato

- "Esprimo soddisfazione per l'approvazione degli emendamenti che prorogano di una anno la scadenza delle concessioni balneari". Lo dichiara la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini. "Tale proroga - prosegue - richiesta da tempo da Forza Italia, può consentire di effettuare una mappatura delle spiagge italiane, propedeutica per l'applicazione coerente della legge europea e necessaria per comprendere se le spiagge possano o no essere definite una risorsa limitata nel nostro Paese. Spero si possa riprendere un' interlocuzione efficace con l'Unione europea sull'argomento, evitando di incorrere in eventuali sanzioni future. Le nostre spiagge rappresentano una risorsa di grande valore, massima espressione del patrimonio naturalistico italiano. I nuovi termini - conclude - devono servire per trovare una soluzione definitiva, in grado di dirimere una questione che va avanti da troppo tempo e fornire risposte a un settore fondamentale del nostro Paese". (Rin)