Imprese: Intesa Sanpaolo, nel 2022 oltre 2,5 miliardi a famiglie e aziende del Nord Est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, ha incontrato nei giorni scorsi a Pordenone gli imprenditori del Friuli Venezia Giulia e del Veneto orientale, per confermare l’attenzione dell’istituto nei confronti del Nord Est. Nel 2022 Intesa Sanpaolo ha garantito finanziamenti per oltre 2,5 miliardi di euro a sostegno di famiglie e imprese della direzione regionale guidata da Francesca Nieddu, con oltre 160 milioni per investimenti secondo criteri Esg. Il confronto con gli imprenditori è partito dalla lettura dell’attuale contesto economico nazionale e regionale. Il tessuto economico del territorio è particolarmente forte nell’export, con le province di Udine e Pordenone che insieme rappresentano il 70 per cento dell’interscambio commerciale con l’estero di tutto il Friuli Venezia Giulia. Nei primi nove mesi del 2022 Udine ha superato i 6 miliardi di euro di esportazioni e i 4 miliardi di importazioni, Pordenone ha toccato i 4 miliardi di euro di export e i 2 miliardi di import. Le due province hanno mostrato grande dinamicità nelle esportazioni, crescendo a doppia cifra rispetto allo stesso periodo del 2021 (Udine +22,6 per cento e Pordenone +17,5 per cento) e superando ampiamente i livelli pre Covid (Udine +28,7 per cento e Pordenone +33,2 per cento). A Udine sono risultati trainanti i settori della metallurgia e dei prodotti in metallo, anche al netto dell’effetto del rialzo dei prezzi, seguiti da gomma e plastica e chimica. A Pordenone, invece, è stato determinante il contributo dell’industria del mobile e dei pannelli in legno, della meccanica e della plastica. Per entrambe le province i mercati di sbocco che sono cresciuti maggiormente sono stati Germania, Austria, Francia e Stati Uniti. (segue) (Frt)