Imprese: Intesa Sanpaolo, nel 2022 oltre 2,5 miliardi a famiglie e aziende del Nord Est (2)

- Nel Veneto orientale, Treviso è stata la seconda provincia della Regione per esportazioni sempre nei primi nove mesi del 2022: più di 12 miliardi di euro e 7,7 miliardi di euro di importazioni. La crescita delle esportazioni ha fatto registrare un +15,5 per cento sul 2021 e un +20,9 per cento sul 2019, grazie alla meccanica, al Prosecco, al settore del mobile e alle calzature. Il mercato tedesco ha giocato un ruolo rilevante insieme alla Francia. Venezia, con 5,1 miliardi di euro di esportazioni e 6,3 miliardi di euro di importazioni, presenta l’incremento più alto dell’export del Veneto (+34,5 per cento), grazie alla vendita dei primi due elicotteri navali al Qatar, al balzo dei prodotti petroliferi e alla ripresa del settore calzaturiero. Francia, Paesi Bassi e Austria sono stati i mercati di sbocco trainanti. Belluno, con circa 3,7 miliardi di euro, deve la sua crescita (+19,6 per cento) quasi interamente a occhialeria e settore biomedicale, che hanno fatto registrare un +25 per cento sui primi nove mesi del 2021 e +23 per cento sui primi nove mesi del 2019. (Frt)