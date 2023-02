Governo: Foti (Fd'I), in Europa grazia e Meloni si cambia approccio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rivendichiamo con orgoglio la centralità dell'Italia che il governo Meloni è riuscito ad ottenere anche nel recente Consiglio europeo. Nessuna frizione, nessuna battaglia politica con Francia e Germania, come la sinistra vorrebbe far credere, ma solo il dovere di esprimersi chiaramente quando non si è d'accordo su iniziative che rischiano di dividere l'Europa. Diversi i risultati ottenuti a Bruxelles, a partire dal tema dell'immigrazione. Grazie a Giorgia Meloni, infatti, si cambia approccio: per la prima volta si mette nero su bianco che l'immigrazione è un problema di tutta l'Unione Europea e non solo dell'Italia. Bene così, avanti per il bene della nostra Patria, anche in Europa". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. (Rin)