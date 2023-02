Turchia: soccorritori spagnoli salvano madre e due figli a Nurdagui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unità militare di emergenza (Ume) dispiegata in Turchia ha salvato oggi due fratelli (un maschio e una bambina) e la loro madre cinque giorni dopo il forte terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria. La notizia è stata annunciata con emozione dalla ministra della Difesa, Margarita Robles, durante la sua partecipazione a un evento a Jaén, spiegando che il salvataggio è avvenuto nella città di Nurdagui. "Quando ho parlato con le persone in loco, non riuscivo a smettere di commuovermi, e volevo condividere questa emozione con tutti voi qui", ha detto Robles che, in relazione a questo episodio, ha difeso "il valore delle emozioni", sostenendo che in politica, come nella vita "è importante sentirle e averle". "Ancora una volta, questo dimostra come la solidarietà muova il mondo", ha aggiunto la ministra, ringraziando le Forze armate per gli sforzi compiuto "in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo e in qualsiasi situazione".(Spm)