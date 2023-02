Brasile: senatore Flavio Bolsonaro punta alla ricandidatura del padre alle presidenziali del 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore del Brasile, Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, ha affermato di lavorare alla ricandidatura del padre alla presidenza nel 2026. "Per me il lavoro è dedicato naturalmente alla costruzione della sua candidatura nel 2026. Indipendentemente da quale sarà la sua decisione, in ogni caso la destra sarà rappresentata molto bene da qualcuno vicino a noi", ha detto in un'intervista a "Poder360" in cui ha detto di "lavorare" per mantenere il Partito liberale (Pl) unito per questo scopo. Flavio sarà il nuovo leader di minoranza in parlamento dove, ha garantito, "l'opposizione al governo di Luiz Inacio Lula da Silva sarà responsabile senza essere "accomodante". "Saremo fermi, duri e schietti. Pronti a negoziare quando eventuali proposte dovessero rappresentare un vantaggio per la popolazione", ha detto. Un'altra missione dell'opposizione secondo Flavio Bolsonaro sarà quella di difendere quelle che considera conquiste del governo di suo padre. (Brb)