Siria: Onu chiede cessate il fuoco immediato per facilitare invio aiuti

- L'Alto commissario per i diritti umani, Volker Turk, ha chiesto "un cessate il fuoco immediato" in Siria per facilitare l’invio di aiuti umanitari alle vittime del duplice sisma con epicentro nella provincia turca di Kahramanmaras del 6 febbraio scorso. “Chiediamo un cessate il fuoco immediato in Siria e il pieno rispetto dei diritti umani e degli obblighi del diritto umanitario in modo che gli aiuti possano raggiungere tutti", ha affermato Turk in una nota sul suo profilo Twitter. "In questo momento terribile in Turchia e Siria, chiediamo la fornitura urgente di assistenza a tutti i bisognosi", ha dichiarato Turk.(Res)