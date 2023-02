Russia: Putin, ridurre dipendenza da partner stranieri nell'industria forestale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria forestale russa dovrebbe ridurre la dipendenza da partner stranieri. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, in una riunione governativa. "La questione chiave sono moderne tecnologie e attrezzature per lavorazione di legno. Sfortunatamente, c'è ancora un'alta dipendenza da partner stranieri. Capisco perfettamente che il compito non è facile, ma, naturalmente, questa dipendenza deve essere superata", ha detto il capo dello Stato russo. Durante il suo intervento, il presidente ha sottolineato che la Russia occupa il quinto posto tra i Paesi che dispongono delle riserve più grandi di legname. Questo, secondo Putin, sarebbe un grande vantaggio del Paese sia in termini di ecologia che di sviluppo industriale. "La domanda è quanto efficace sia il modo in cui utilizziamo questa risorsa", ha evidenziato Putin. (Rum)