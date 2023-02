Lombardia: dalla Regione via libera a 17 nuovi interventi di mobilità dolce e sicurezza stradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Via libera da Regione Lombardia a nuovi interventi di mobilità dolce e a opere di viabilità stradale sul territorio regionale con l'assegnazione agli enti locali del contributo regionale di oltre 5 milioni di euro per attuare nuovi interventi stradali e ciclabili ricompresi nel Piano Lombardia. Il finanziamento complessivo è pari a 5, 2 milioni (di cui 3,2 sull'annualità 2023, 1, 5 sul 2024 e 380 mila sul 2025). Nove le province interessate: Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Monza Brianza, Milano, Mantova, Pavia e Varese. La programmazione regionale si arricchisce così di ulteriori interventi finalizzati a conseguire condizioni di maggiore efficienza e sicurezza della rete stradale e ciclabile in Regione Lombardia. "Grazie a queste risorse si dà il via a tutta una serie di opere molto attese sui territori interessati - sottolinea Claudia Terzi, assessore alle Infrastrutture trasporti e mobilità sostenibile di Regione Lombardia -. Penso al primo stralcio della pista ciclabile lungo la Sp149 Spirano-Comun Nuovo e alla nuova rotatoria di via Paderno per l'adeguamento dell'ingresso dell'Ospedale Bolognini a Seriate in provincia di Bergamo, ma anche agli interventi di messa in sicurezza della Sp 67 a Casargo, in Valsassina nel Lecchese, e alla pista ciclopedonale a Suzzara in provincia di Mantova. Grazie al Piano Lombardia proseguiamo quindi nel finanziare interventi dal grande valore infrastrutturale per gli enti locali e i cittadini". (Com)