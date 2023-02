Foibe: Congedo (Fd’I), ricordare è un dovere, non disperdere memoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ricordo della tragedia delle foibe, delle vittime, dell'esodo dalla regione giuliano-dalmata “provocato dai comunisti titini, è un dovere per tutti noi. Le foibe rappresentano una delle pagine più buie della storia italiana ed è un imperativo comune ricordarle affinché fatti simili non si verifichino mai più. La nostra storia e la nostra memoria sono un patrimonio immenso da non disperdere”. Lo dichiara in una nota Saverio Congedo, deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo in commissione Finanze alla Camera. “Nel Giorno del Ricordo il mio pensiero va agli innocenti uccisi, alle loro famiglie, e a tutte quelle persone che sono state costrette a scappare dalla Dalmazia e dall'Istria. La giornata di oggi è molto importante per consolidare una memoria comune nazionale, presupposto necessario per una vera riappacificazione sui più drammatici eventi storici italiani", aggiunge Congedo. (Rin)