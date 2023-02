Roma: manifestazioni e cortei domani in città, deviazioni a Tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani a Roma dalle 14:30 alle 19:00 un corteo sfilerà da piazza dell'Esquilino a piazza di Porta San Giovanni percorrendo via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, viale Manzoni, via Emanuele Filiberto. Saranno deviate le linee del trasporto pubblico. Inoltre, sempre domani, dalle 13:30 alle 18:00, un corteo carnevalesco sfilerà da via Cogliate lungo via Rezzato e piazza Sabbioneta. Saranno deviate le linee dei bus. Lo comunica in una nota Roma Servizi per la Mobilità. (Com)