Foibe: Fedriga, contro rigurgiti negazionisti serve voce chiara

- È necessario anteporre ai rigurgiti negazionisti, placati ma non spenti, una voce chiara. Lo ha detto oggi il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo alla celebrazione del Giorno del ricordo al Monumento nazionale della Foiba di Basovizza. “Non bisogna dare nulla per scontato. Chi vive in queste terre, chi viene ogni anno alla Foiba di Basovizza il 10 febbraio, chi conosce le sofferenze degli istriani, fiumani e dalmati per averle ascoltate direttamente può dare per scontato che il percorso di riconciliazione intrapreso tra i popoli del confine orientale sia inarrestabile, però purtroppo non è così”, ha spiegato Fedriga, sottolineando come non sia sufficiente un solo giorno per tenere viva la memoria delle tragedie avvenute. “Dobbiamo divulgare pubblicamente, a partire dalle scuole – ha aggiunto – quanto sangue è colato su queste pietre. Non come rivendicazione o ricerca di vendetta, ma per senso della verità. Anche nel nostro democratico Paese per troppi anni è calato un ingiusto oblio su Foibe ed esodo. Il percorso di pace costruito attraverso anni di dialogo e rispetto reciproco tra i popoli che vivono queste terre è fondato proprio sull'abbattimento di quel buio e quell'omertà”. Ricordando anche le vittime slovene e croate, perseguitate dal regime titino come oppositori politici, il presidente della Regione ha invocato la necessità di una “memoria condivisa” per “costruire un futuro di pace che deve vedere uniti tutti i popoli che hanno sofferto le tragedie del confine orientale. La pace non si costruisce con la menzogna e il silenzio, ma con l'impegno di ogni singolo rappresentante delle istituzioni e cittadino nel raccontare la verità di quanto accaduto”, ha concluso Fedriga.(Frt)