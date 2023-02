Giustizia: Nordio, in decreti attuativi avvocato parte essenziale triade giurisdizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vi assicuro che il programma che io ho enunciato alle Camere e che, coincide in gran parte con quelle che sono le vostre proposte, è già in fase di elaborazione". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel video messaggio all’inaugurazione dell'Anno giudiziario 2023 delle Camere penali. Relativamente alla riforma che introduce l'avvocato come parte essenziale della triade della giurisdizione "non sono in grado, né potrei anticipare nel merito determinati disegni di legge perché sarebbe irriverente, ma vi posso assicurare che quanto ho esposto sarà oggetto delle nostre prossime iniziative", ha chiarito il guardasigilli. (Rin)