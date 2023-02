Cile: Tajani su incendi, in partenza squadra specializzata di Carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di qualità dell’Agenzia Nova ci ha accompagnato per vent’anni" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- Per aiutare a controllare la pesante ondata di incendi che da una settimana colpiscono il Sud del Cile, l'Italia ha disposto l'invio in Cile di una squadra specializzata dell'Arma dei Carabinieri. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, esprimendo vicinanza al Paese sudamericano. "L’Italia è vicina al governo e al popolo cileno duramente colpito da devastanti incendi. In partenza da Roma un team di Carabinieri specializzati in attività investigativa sugli incendi boschivi", ha scritto Tajani in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. (Com)