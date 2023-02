Nord Macedonia-Francia: Macron si congratula per progressi su integrazione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha indirizzato una lettera all'omologo macedone, Stevo Pendarovski, in cui esprime le sue congratulazioni e il sostegno a Skopje per i progressi compiuti nell'ultimo anno sulla strada dell'integrazione europea. Lo riporta la stampa di Skopje. Nella missiva Marcon evidenzia che grazie all'accordo raggiunto con la Bulgaria l'identità macedone è pienamente rispettata, cosa testimoniata, aggiunge anche dall'accordo con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex). "Mi congratulo per i progressi compiuti dalla Macedonia del Nord nell'ultimo anno. Lo svolgimento della prima conferenza intergovernativa di adesione il 19 luglio è stato un grande passo per il Paese. Accolgo con favore anche la firma, il 26 ottobre, dell'accordo Frontex con l'Unione Europea, che riconosce la lingua macedone, citata senza note o asterischi, a dimostrazione che la proposta di compromesso raggiunta rispetta pienamente il carattere unitario dell'identità macedone. Potete contare sul mio pieno e continuo sostegno durante i negoziati di adesione. Sarò felice di venire presto in Macedonia del Nord, non appena ne avrò la possibilità", ha scritto il presidente francese nella lettera al collega macedone. (Seb)