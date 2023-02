Roma: sindacati inquilini, su assegnazioni e recupero case popolari ritardi inaccettabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati fornitici su nostra richiesta, dalla Commissione comunale sul Patrimonio che riguardano la dotazione di alloggi Erp che sono stati recuperati e assegnati nel 2022 agli aventi diritto ad una casa popolare, anche se incompleti perché mancanti delle assegnazione cosiddette in deroga, forniscono un quadro che lascia poche speranze ad una qualsiasi azione incisiva e di prospettiva sul disagio abitativo a Roma. Così, in una nota, Paolo Rigucci, Emiliano Guarneri, Patrizia Behmann, Massimo Pasquini, rispettivamente segretari generali di Sicet Roma, Sunia Roma, UniatAps Roma, Unione Inquilini Roma. "127 case assegnate su 150 case recuperate in un anno (su un patrimonio di circa 73.000 alloggi) pari allo 0,2 per cento del patrimonio ci danno visibilmente conto del sostanziale fallimento dell'atteso, da ormai troppo tempo, Piano straordinario sull'abitare, in capo all'assessore Zevi, se non si mettono da subito in pratica azioni forti e sostanziali sull'emergenza a partire dagli sfratti (5-8 settimanali) fatti con la forza pubblica. Se l'andamento in Italia del recupero di case popolari è pari a circa il 2 per cento, cosa succede a Roma? Perché questa enorme differenza? Ci sono regolamenti da modificare? O c'è da ripristinare un'operativa del Dipartimento casa ormai smarrita?? Se non si pone al centro del Piano questa totale insufficienza, si faranno solo chiacchiere, e questo stato delle cose lo riteniamo inaccettabile", concludono i sindacalisti.(Com)