Veneto: incendio nel veronese, rassicuranti dati Arpav su qualità aria

- "Non si abbassa la guardia sull'incendio scoppiato ieri pomeriggio, presso lo stabilimento della ditta Coati di Arbizzano (Negrar di Valpolicella). Un incendio importante che ha coinvolto l'intero stabilimento ed è apparso subito di difficile spegnimento. Sul posto sono giunti immediatamente i tecnici di Arpav e i volontari della Protezione civile allertati dai Vigili del fuoco. Uomini e donne che da ieri sono al lavoro incessantemente senza tregua per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area. I primi dati di Arpav sono rassicuranti". Lo ha detto Gianpaolo Bottacin, assessore regionale alla Protezione civile, in merito all'incendio ancora in corso nello stabilimento in provincia di Verona. "Sia gli strumenti portatili a disposizione di Arpav che i campionatori (canisters) hanno rilevato valori al disotto della soglia di rilevabilità con l'eccezione di basse concentrazioni di benzene toluene e stirene", ha aggiunto. (Rev)