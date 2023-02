Lavoro: Cavallaro (Cisal), rendere smart working elemento strutturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, ha espresso soddisfazione per “la proroga dello smart working per i lavoratori fragili e per i genitori con figli minori di 14 anni nel settore privato”, ma ha auspicato che “si attuino le condizioni per renderlo elemento strutturale del rapporto di lavoro”. “È arrivato il momento - ha sottolineato - di riscrivere il modello normativo sullo smart working, definendo una piattaforma precisa di diritti e tutele, per farlo diventare uno strumento di flessibilità lavorativa costante e continuativo”. (Rin)