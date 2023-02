Siria: Dentice (Cesi) a “Nova”, Assad strumentalizza politicamente emergenza terremoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Siria Bashar al Assad sta “giocando e strumentalizzando” politicamente a suo favore l’emergenza terremoto dopo due scosse di magnitudo 7.8 e 7.6 con epicentro nella provincia turca di Kahramanmaras, che hanno devastato il sud della Turchia e la parte nord-occidentale e settentrionale della Siria lo scorso 6 febbraio. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” Giuseppe Dentice del Centro studi internazionali (Cesi), commentando la situazione in Siria, dove le tragiche condizioni in cui che vive la popolazione a causa della guerra in corso dal 2011 sono state esacerbate dal violento terremoto che ha riportato alla luce il problema dell’accesso agli aiuti internazionali da parte della popolazione siriana nelle zone gestite dai gruppi armati che si oppongono al governo di Damasco. L’area più colpita dal duplice sisma è infatti la provincia di Idlib, controllata dall’organizzazione islamista Hayat Tahrir al Sham (Hts) che combatte sia contro il presidente Bashar al Assad che contro i ribelli filo-turchi. In questa regione, considerata tra le più colpite dal sisma, l’invio di aiuti è ostacolato dalla difficile accessibilità del valico di Bab al Hawa sia a causa degli effetti del sisma, sia per la persistente situazione di conflitto nei punti che collegano Idlib alle zone controllate dal regime. (segue) (Res)