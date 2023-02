Siria: Dentice (Cesi) a “Nova”, Assad strumentalizza politicamente emergenza terremoto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La situazione può aiutare Assad a rafforzarsi sul piano interno perché favorisce una sua azione in favore di un maggiore controllo del territorio e per sfruttare il territorio dal punto di vista militare, politico e geografico a suo vantaggio”, spiega Dentice, ricordando come gli aiuti internazionali alla Siria per l’emergenza terremoto siano pressoché inesistenti ad oggi. “I russi sono in loco ma in maniera ridotta. I cinesi hanno stanziato una somma di circa 4 milioni di dollari. Gli iraniani, nei limiti delle loro possibilità, stanno facendo qualcosa. Poi ci sono gli armeni”, ha proseguito l’esperto del Cesi. In merito alla recente decisione del Tesoro degli Stati Uniti di consentire per 180 giorni tutte le transazioni finanziarie relative alla fornitura di assistenza umanitaria alla Siria, che altrimenti sarebbero vietate sulla base delle sanzioni imposte da Washington nei confronti di Damasco, Dentice ha spiegato che questo “potrebbe favorire una strumentalizzazione politica” della situazione da parte dello stesso Assad. (segue) (Res)