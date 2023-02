Siria: Dentice (Cesi) a “Nova”, Assad strumentalizza politicamente emergenza terremoto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Allo stesso tempo, impedire che gli aiuti possano arrivare è un altro importante elemento”, ha affermato l’esperto, ricordando le recenti dichiarazione di Zein al Assad, figlia 19enne del presidente siriano, che in un messaggio sul suo profilo Instagram, lo scorso 6 febbraio, ha invitato i propri follower a verificare le realtà che percepiscono donazioni, mettendo in guardia dal rischio che gli aiuti finiscano nelle mani dei ribelli islamisti che controllano le principali aree colpite dal sisma. “Le zona colpita vede anche una presenza turca e sappiamo bene come tra Turchia e Siria c’è un discorso ancora in divenire su una possibile normalizzazione delle relazioni”, ha dichiarato Dentice, secondo il quale la normalizzazione può essere “gestita anche in relazione all’interesse dei due Paesi” e alla questione curda. Quest'ultima fa gola anche a Damasco per evitare che l’Amministrazione autonoma (anche nota come Rojava), autorità de facto curdo-siriana che controlla diverse aree del nord-est della Siria, possa essere abbastanza forte “da poter togliere potere o legittimità allo stesso Assad”. “Se gli aiuti ai curdi e alla resistenza a Idlib e intorni dovessero arrivare solo da qualche gruppo o da singole persone, Assad riuscirebbe a ripresentarsi come un attore forte”, ha detto Dentice. (segue) (Res)