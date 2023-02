Veneto: in 72 ore oltre 50 mila download dell'app viviVeneto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In 72 ore l'App viviVeneto è stata scaricata da 50 mila persone. Lo ha comunicato l'assessore veneto al Bilancio e alla programmazione, con delega all'Agenda digitale, Francesco Calzavara, enunciando i primi dai sul lancio dell'applicazione avvenuto lunedì scorso. "È un dato importante, visto che intende essere la casa digitale dei veneti. Abbiamo ricevuto delle segnalazioni, circa 250, per lo più legate all'autenticazione con Spid, che abbiamo in gran parte risolto”. “Altrettanto preziosi – ha aggiunto – sono stati i suggerimenti che gli utenti ci hanno inviato. Ricordo che questa App nasce come progetto condiviso, bottom up, affinché sia utile ed estremamente facile da utilizzare da tutti i veneti". "Per l'amministrazione regionale – ha concluso – viviVeneto è una missione inclusiva e identitaria, che porterà dei benefici concreti a tutti i cittadini della regione, nessuno escluso". (Rev)